Ozzy Osbourne stählt sich noch ein wenig in der Muckibude, damit er angemessen auf seinen finalen Gig in Birmingham vorbereitet ist.

Die jüngste Neuigkeit von Ozzy Osbourne war nicht gerade ermutigend, was seinen Auftritt beim finalen Konzert von Black Sabbath und ihm selbst angeht. So vermag es der "Prinz der Dunkelheit" wegen seiner voranschreitenden Parkinson-Erkrankung und anhaltenden Rückenproblemen momentan nicht einmal zu laufen. Beim "Back To The Beginning"-Ein-Tages-Festival in Birmingham am 5. Juli 2025 will der 76-Jährige daher nur "dies und das" beisteuern. Es mag für den einen oder anderen schon befremdlich genug sein, dass sich Ozzy Osbourne schon einmal unbedingt auf die Bühne quälen will. Andrew Watt, der letzte Albumproduzent der Black Sabbath-Legende, setzt dem Ganzen nun die Krone auf.…