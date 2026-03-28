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Abyssal live in Berlin 12.05.2026

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Adresse:
Neue Zukunft, Berlin

Berlin

Künstler: Abyssal

Ort: Neue Zukunft, Berlin

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Bastardane (mit Hetfields Sohn) heuern Gojira-Haudegen an
Castor Hetfield mit Bastardane am 27. Mai 2022 beim BottleRock Festival in Napa, Kalifornien
Bastardane, die Band um James Hetfields Jungen Castor, hat Gojira-Kreativkopf Joe Duplantier als Produzent verpflichtet.
Castor Hetfield, der Sohn von Metallica-Riff-Schmied James Hetfield, macht bekanntlich schon seit einigen Jahren mit seiner eigenen Band Bastardane Musik. Für das neueste Liedgut hat sich das Trio mit keinem Geringeren als Gojira-Frontmann und -Rhythmusgitarrist Joe Duplantier zusammengetan, der als Produzent zuvor unter anderem bereits für Car Bomb, Urne und Rise Of The North Star tätig war. Die Bürde des Nachnamens Von dieser Kollaboration gibt es zwei frische Tracks zu hören: Neben Duplantier fungierte bei den zugehörigen Sessions im Gatos Trail Recording Studio im kalifornischen Yucca Valley bei ‘Taciturn & Morose’ und ‘Mother’s Tongue’ (hört unten) Dan Joeright als Aufnahmeleiter.…
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