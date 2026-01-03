Jay Weinberg und seine Frau erwarten ein Kind. Das Paar verkündete die frohe Botschaft in den Sozialen Medien.

Bei Jay Weinberg ist aktuell viel los. Und das nicht nur karrieretechnisch. Auch privat gibt es gute Nachrichten: Der Ex-Slipknot Schlagzeuger, der aktuell bei Suicidal Tendencies trommelt, verkünde die Schwangerschaft seiner Frau Chloe. Metal-Nachwuchs Am 26. November veröffentlichten Jay und Chloe Weinberg einen geteilten Beitrag auf Instagram. Dabei handelt es sich um ein Selfie, auf dem beide in die Kamera strahlen. In der Hand halten sie ein Ultraschallbild. In der Bildunterschrift heißt es: „Nun beginnen wir unser spannendstes Abenteuer bisher.“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jay Weinberg (@jayweinberg) Das Paar verlobte sich…