Testament, Obituary, Destruction und Goatwhore bereiten ihren Fans einen heißen Herbst unter dem Motto "Thrash Of The Titans".

Im Herbst setzt es eine geballte Ladung Thrash Metal auf die Ohren geneigter Konzertgänger. So haben sich die US-amerikanischen Bay Area-Ikonen Testament für Oktober dieses Jahres angekündigt. Doch damit nicht genug: Alex Skolnick und Co. bringen im Rahmen dieser "Thrash Of The Titans"-Konzertreise noch drei weitere Bands mit. Ebenfalls für steife Nacken sorgen Obituary aus Florida, Destruction aus dem Schwabenländle sowie Goatwhore aus New Orleans. "Wir freuen uns total, unsere ‚Thrash Of The Titans‘ ankündigen zu können!", lässt Testament-Gitarrist Eric Peterson in diesem Zuge verlauten. "Wir kommen diesen Oktober mit unseren Co-Headlinern Obituary und den Special Guests Destruction und Goatwhore…