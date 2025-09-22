Wenn sich Taylor Swift und Travis Kelce das Ja-Wort geben, würden Foreigner gerne für die musikalische Untermalung sorgen.

Taylor Swift, der momentan wohl größte Pop-Star auf dem Planeten, und ihr Freund Travis Kelce (Football-Spieler bei den Kansas City Chiefs) haben sich bekanntlich verlobt, was sich vermutlich sogar bis in Rock- und Metal-Kreise herumgesprochen hat. Bis zu Foreigner auf jeden Fall, denn die Siebziger- und Achtziger-Helden haben dem zukünftigen Ehepaar einen ziemlich coolen Vorschlag unterbreitet. Experten in Sachen Liebe Und zwar bieten Foreigner den beiden Turteltäubchen an, auf ihrem Hochzeitsfest als Hochzeitband aufzuspielen. Genügend Mitsing-Schunkler haben die US-Rocker sicherlich im Gepäck -- darunter die ultimative Schmalzballade ‘I Want To Know What Love Is’, welche die Gruppe als Argument in…