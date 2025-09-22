Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Adrian Smith live in Berlin 04.03.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Adrian Smith

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Foreigner wollen bei Hochzeit von Taylor Swift auftreten
Nehmen Taylor Swift (r.) und Travis Kelce (M.) das Angebot von Foreigner an?
Wenn sich Taylor Swift und Travis Kelce das Ja-Wort geben, würden Foreigner gerne für die musikalische Untermalung sorgen.
Taylor Swift, der momentan wohl größte Pop-Star auf dem Planeten, und ihr Freund Travis Kelce (Football-Spieler bei den Kansas City Chiefs) haben sich bekanntlich verlobt, was sich vermutlich sogar bis in Rock- und Metal-Kreise herumgesprochen hat. Bis zu Foreigner auf jeden Fall, denn die Siebziger- und Achtziger-Helden haben dem zukünftigen Ehepaar einen ziemlich coolen Vorschlag unterbreitet. Experten in Sachen Liebe Und zwar bieten Foreigner den beiden Turteltäubchen an, auf ihrem Hochzeitsfest als Hochzeitband aufzuspielen. Genügend Mitsing-Schunkler haben die US-Rocker sicherlich im Gepäck -- darunter die ultimative Schmalzballade ‘I Want To Know What Love Is’, welche die Gruppe als Argument in…
Weiterlesen
Zur Startseite