Jimi Hendrix zählt bis heute zu den einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten. Heute jährt sich sein früher Tod zum 55. Mal.

Am 18. September 1970 verstummte eine der lautesten Stimmen der Rock-Geschichte, die bis heute nachhallt. Zum 55. Todestag von Jimi Hendrix lohnt sich ein Blick auf seine Person. Hendrix war mehr als ein musikalisches Genie: Er war ein Grenzgänger zwischen Klang, Geist und Gesellschaft. Musik als Ventil in der Kindheit Geboren als Johnny Allen Hendrix in Seattle, wuchs Jimi in schwierigen Verhältnissen auf. Sein Vater benannte ihn später in James Marshall Hendrix um - ein symbolischer Neuanfang. Schon früh zeigte sich sein Talent: Er bastelte sich aus Besenstielen und Gummibändern erste „Gitarren“, bevor er mit 15 eine echte in die…