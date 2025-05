Auf THE SHIT OV GOD machen die Extrem-Metaller Behemoth ihrem Genre alle Ehre und provozieren einmal mehr nach allen Regeln der Kunst.

Analoge Antithetik Beschäftigt man sich intensiver mit den Texten des Werks, wird eines deutlich: Nergals Ausdrucksweise mag anspruchsvoll und poetisch ausfallen („Ich nenne es Milton-haft, mit 'Paradise Lost'-Vibes..."); die Interpretation des Gesagten fällt dabei durchgehend schwer. Während in OPVS CONTRA NATVRAM historische oder aus griechischen Sagen bekannte Namen wie Spartakus, Sisyphos, Odysseus oder Atlas auftauchen und damit einen Kontext zur Interpretation geben, tappt man nun bei der Suche nach konkreten…