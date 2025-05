Letztes Jahr kehrten Linkin Park mit Emily Armstrong zurück. Jetzt bietet Bassist Dave Farrell seine Perspektive zu Armstrongs Beitritt.

Über ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass Linkin Park ihre große Rückkehr bekanntgegeben haben. Seitdem durften sich Fans bereits an einem neuen Album und mehreren Singles erfreuen. Ganz vorne dabei ist Linkin Parks neue Sängerin Emily Armstrong. In einem Interview mit der Rock 98 Radiostation erzählt Bassist Dave Farrell die Geschichte von Armstrongs Beitritt. Drei Freunde ohne Plan Eine Geschichte, die mit einem Treffen zwischen drei Freunden begann, wie Farrell erklärt: "Mike, Joe [Hahn, Linkin Park DJ/Visual Director] und ich haben uns zusammengesetzt und gesagt: 'Lasst uns bewusst etwas Zeit miteinander verbringen. Lasst uns reden. Schauen wir mal,…