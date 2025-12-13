Blutspendeaktion des Wacken Open Air mit der ZTB Blutspende der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Mit dabei: Lord Of The Lost & Heaven Shall Burn.

Am 28. und 29. November 2025 verwandelt sich der Berliner Campus Charité Mitte bereits zum zweiten Mal in den Bloody X-Mas Markt. Dort bündeln das Wacken Open Air und die ZTB Blutspende der Charité – Universitätsmedizin Berlin ihre Kräfte, um auf die lebensrettende Bedeutung von Blutspenden aufmerksam zu machen und die Blutbanken zu füllen. Gleichzeitig setzen sie ein Zeichen dafür, dass die Metal-Community mehr ist als laute Musik: Sie steht für Verantwortung und Zusammenhalt. Das „Pay With Your Blood“-Auftakt-Event im September am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) war bereits ein voller Erfolg. 300 Besuchende nahmen an dem Aktionstag teil, wobei 150 Blutspenden zusammenkamen, darunter 120 Erstspenden. Eine Bilanz, die zeigt, wie erfolgreich die Kampagne inzwischen ist und wie begeistert sie bundesweit aufgenommen wird.…