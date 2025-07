Metallica laden 2026 noch einmal zu ihrer "M72 World Tour". Fans in zwei deutschen Städten sowie einer Stadt in der Schweiz dürfen sich freuen.

Da hüpft das Metallerherz: Denn Metallica werden kommendes Jahr wieder live in europäischen Gefilden auftreten. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo setzen ihre "M72 World Tour" 2026 fort. Dabei stehen mit Frankfurt und Berlin auch zwei deutsche Städte sowie mit Zürich eine Stadt in der Schweiz auf dem Tourneeplan. Headbanger, die die die "M72 World Tour" bereits besucht haben, werden sich an das Motto der Konzertreise erinnern. Die Shows liefen unter der Parole "No Repeat Weekend". Hierbei standen Metallica an einem Wochenende (Freitag und Samstag) zwei Mal in einer Stadt auf der Bühne und zockten sich dabei…