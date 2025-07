Eric Peterson findet: Testament halten die vielen Umbrüche am Schlagzeug auf Trab. Über Chris Dovas staunt der Gitarrist.

Testament durchlebten wahrlich einige Veränderungen auf der Position des Schlagzeugers. Im Interview bei Rock Daydream Nation gewinnt Gitarrist und Haupt-Songwriter Eric Peterson diesen steten Wandel allerdings etwas Positives ab. Auf die Frage danach, ob diese personelle Unbeständigkeit an den Drums die Musik der Thrasher frisch gehalten habe, erwiderte der 61-Jährige: "Exakt. Ja, definitiv." Vorsprung durch Jugend Weiter führte Peterson bezüglich Neuzugang Chris Dovas aus: "Mit dem neuen Blut, mit Chris… Diese jüngeren Kids - ich weiß nicht, was sie machen. Sie sind von all diesen verrückten Black Metal-Drummern und Blastbeats beeinflusst, aber hören sich auch Ian Paice [Deep Purple] und…