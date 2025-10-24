Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Agnostic Front live in Luzern 10.02.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Agnostic Front

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Sepultura haben vier neue Songs aufgenommen
Sepultura-Andreas-Kisser-Summer-Breeze-16-08-2023-06
Sepultura sind momentan auf ausgedehnter Abschiedstournee. Mittendrin hatte die Band offenbar Zeit, an neuen Songs zu arbeiten.
2023 haben Sepultura das Ende der Band verkündet - jedoch nicht, ohne den Abschied gebührend zu feiern. Seit Anfang 2024 befindet sich die Groove Metal-Institution daher bereits auf Abschiedstournee, die bis 2026 andauern soll. Gitarrist Andreas Kisser verriet vergangen November, dass „jede Show seit Beginn der Tour“ aufgezeichnet werde, woraus am Ende ein Live-Album entstehen soll. Eigentlich ein schöner Abschluss. Spontan Nun scheinen Selputura ihr kreatives Pulver jedoch noch nicht vollends verschossen zu haben. In einem Interview beim Mystic Festival in Polen ließ Andreas Kisser quasi eine Bombe platzen. „Wir haben vier neue Songs und wollen nächstes Jahr eine EP…
Weiterlesen
Zur Startseite