In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag setzt es wieder eine Runde Metal im TV auf Augen und Ohren — und zwar mit den Architects bei Arte.

Ihr wollt Live-Musik, ohne dafür aus dem Haus gehen zu müssen? Könnt ihr haben — und zwar in Form von Metal im TV. So zeigt Arte direkt am heutigen Mittwoch, den 4. Juni 2025 , spät in der Nacht um 23.40 Uhr ein Konzert der Architects — und zwar den Auftritt der britischen Metalcore-Schwergewichte vom 15. August 2024 auf dem Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl. "Architects aus Großbritannien sind eine der führenden Bands im modernen Metalcore", informiert Arte über den 56 Minuten langen Metal im TV-Programmpunkt. "Gegründet 2004, haben sie mit Alben wie HOLLOW CROWN und ALL OUR GODS…