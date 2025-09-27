Jon Schaffer will ein Iced Earth-Comeback trotz guter Offerten nicht erzwingen, sondern erst zur richtigen Zeit durchführen.

Jon Schaffer hat in einem neuen Interview über seine Band Iced Earth gesprochen. Dabei gab der verurteilte (und von Trump begnadigte) Umstürzler an, dass er trotz "großartiger Angebote" für ein Comeback der Gruppe selbiges momentan ausschließen kann. Jetzt sei "nicht richtige Zeit" dafür, stellte der 57-Jährige im Podcast Of The Wicked klar. Alles muss passen Auf die Frage, ob es Pläne gäbe, Iced Earth demnächst wiederzubeleben, entgegnete Jon Schaffer: "Die kurze Antwort ist: nein, nicht in absehbarer Zeit. Ich will, dass die Fans verstehen, dass dies alles viel war. Und ich hatte großartige finanzielle Angebote. Also wenn es mir nur…