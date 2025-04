Joey Concepcion trat 2023 Arch Enemy bei, nachdem Jeff Loomis die Band verlassen hatte. Michael Amott spricht über den Gitarristenwechsel.

Joey Concepcion lebt aktuell den Traum vieler Metal-Fans. Denn 2023 schaffte es der langjährige Arch Enemy-Fan und Schüler des ehemaligen Arch Enemy-Gitarristen Christopher Amott, Teil seiner Lieblings-Band zu werden. In einem Interview mit Loaded Radio spricht Gründungsmitglied und Gitarrist Michael Amott jetzt über Concepcions Beitritt. Träume werden wahr Auf die Frage, was Concepcion zu Arch Enemy mitbringt, antwortet Michael Amott Folgendes. „Wir waren das ganze letzte Jahr mit ihm auf Tour, was echt cool war. Das war großartig. Er ist einfach ein wirklich netter Kerl, was einfach echt wichtig ist. Und dann ist er auch noch ein phänomenaler Gitarrist, was…