Rock-Rente? Für Udo Dirkschneider und Peter Baltes ist das noch weit weg. Die beiden früheren Accept-Musiker haben noch einiges vor.

Die beiden ehemaligen Accept-Musiker Udo Dirkschneider und Peter Baltes spielen bekanntlich wieder zusammen bei U.D.O. in einer Band. Auch wenn beide mit 72 und 66 Jahren zu den Heavy Metal-Veteranen zählen, verschwenden sie jedoch keinen Gedanken daran, sich in Bälde auf die faule Haut zu legen. Noch gut in Schuss Darauf angesprochen, ob sie schon darüber nachgedacht haben, in absehbarer Zeit in Rente zu gehen, entgegnete Udo Dirkschneider im Interview bei Rock Titan: "Natürlich, viele Leute haben mich schon danach gefragt, was mein Plan ist, wann ich mich zur Ruhe setzen will. Ich habe immer noch Spaß daran, dies zu machen. Alles…