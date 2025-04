Seit etwas über einem Jahr vervollständigt Gitarrist Joey Concepcion das Line-up von Arch Enemy. Laut Michael Amott war dessen Einstieg ein „Kinderspiel“.

In Kürze – genauer am 28. März – erscheint mit BLOOD DYNASTY das zwölfte Studioalbum von Arch Enemy, auf dem auch Gitarrenneuzugang Joey Concepcion zu hören ist. Allerdings nur bedingt, wie Bandchef Michael Amott im Interview mit dem Fistful Of Metal Magazin angibt. Concepcion ist seit Dezember 2023 festes Mitglied bei Arch Enemy, nachdem sich Jeff Loomis nach neun Jahren „freundschaftlich“ von der Band getrennt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Joey Concepcion jedoch längst kein Fremder. Zum einen hat er 2018 bereits ausgeholfen, zum anderen besteht noch eine weitere Verbindung, was seinen Beitritt sehr einfach gemacht hat. Michael Amott erklärt…