Megadeth-Mastermind Dave Mustaine laboriert an einer gutartigen Erkrankung des Bindegewebes der Handinnenfläche.

Das mittelfristig bevorstehende Ende von Megadeth geht bekanntlich auf körperliche Beschwerden von Bandboss Dave Mustaine zurück. In einem neuen Interview bei MariskalRockTV verriet der einstige Metallica-Lead-Gitarrist, woran er konkret laboriert. Der 64-Jährige leidet an Morbus Dupuytren. Probleme mit den Fingern Dabei bildet sich zu viel neues Bindegewebe in der Handinnenfläche, welches sich zunehmend zusammenzieht und Narbenstränge unter der Haut bildet. So entstehen Kontrakturen, wodurch einzelne Finger nicht mehr gestreckt werden können und in zunehmendem Maß gebeugt bleiben. "Man kann das an dieser Hand hier sehen", zeigt Dave Mustaine unten im Video. "Da gibt es eine Linie, die heraussteht. Das ist…