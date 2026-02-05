Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Alan Sparhawk live in Krems/Donau 02.05.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Alan Sparhawk

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Dave Mustaine leidet an Morbus Dupuytren
Dave Mustaine mit Megadeth beim Bloodstock Open Air Festival 2023 im englischen Derby
Megadeth-Mastermind Dave Mustaine laboriert an einer gutartigen Erkrankung des Bindegewebes der Handinnenfläche.
Das mittelfristig bevorstehende Ende von Megadeth geht bekanntlich auf körperliche Beschwerden von Bandboss Dave Mustaine zurück. In einem neuen Interview bei MariskalRockTV verriet der einstige Metallica-Lead-Gitarrist, woran er konkret laboriert. Der 64-Jährige leidet an Morbus Dupuytren. Probleme mit den Fingern Dabei bildet sich zu viel neues Bindegewebe in der Handinnenfläche, welches sich zunehmend zusammenzieht und Narbenstränge unter der Haut bildet. So entstehen Kontrakturen, wodurch einzelne Finger nicht mehr gestreckt werden können und in zunehmendem Maß gebeugt bleiben. "Man kann das an dieser Hand hier sehen", zeigt Dave Mustaine unten im Video. "Da gibt es eine Linie, die heraussteht. Das ist…
Weiterlesen
Zur Startseite