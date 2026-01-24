Sängerin Lorraine Lewis hat aktuell einiges in der Mache. Unter anderem ruft die Musikerin einen neuen Podcast ins Leben.

Lorraine Lewis (Femme Fatale, Ex-Vixen) hat offenbar Redebedarf. Die 67-Jährige hat demnächst vor, ihren eigenen Podcast "Dangerously Honest With Lorraine Lewis" aufzunehmen, wie sie im Interview mit Rock The Life offenbart. Gemeinsam mit iHeartPodcasts will sie das Projekt im Februar starten. Gefährlich ehrlich Auf die Frage, was sie gerade alles vorhat, antwortet die Sängerin: "Aktuell habe ich viele Dinge am Laufen, aber es gibt brandneue Nachrichten, die ich euch hier erzählen kann. Ich bekomme meinen ganz eigenen Podcast auf iHeartRadio. Er heißt ‚Dangerously Honest With Lorraine Lewis’ und die erste Episode kommt am Valentinstag." Die Podcast-Folgen dürften spannen werden, da Lewis…