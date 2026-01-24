Ozzy Osbourne-Fans können sich jetzt den „Freedom Of The City Of Birmingham Award“ im Birmingham Museum & Art Gallery ansehen.

Im Juni, einen Monat vor dem Tod Ozzy Osbournes, wurden die vier Mitglieder Black Sabbaths mit dem „Freedom Of The City Of Birmingham Award“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung, die sich im Besitz der Osbournes befindet, ist nun Teil der “Working Class Hero“-Ausstellung im Birmingham Museum & Art Gallery. Sie kann dort bis zum 18. Januar 2026 besichtigt werden. Zuwachs Die „Working Class Hero“-Ausstellung ist eine kostenfrei zugängliche Ausstellung der Auszeichnungen Ozzys. Auf der Website des Birmingham Museum & Art Gallery steht: „Diese Ausstellung feiert die Soloauszeichnungen und internationalen Awards des Rock-Ikons Ozzy Osbourne und das künstlerische Schaffen des originalen Black Sabbath…