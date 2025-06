Oli Sykes von Bring Me The Horizon und seine Frau haben sich am Wochenende mit der freudigen Neuigkeit gemeldet, dass sie Eltern werden.

Wenn ein Paar längere Zeit (oder auch kürzere Zeit) zusammen ist, kann es sich schon mal ergeben, dass Nachwuchs im Anflug ist. Dieses zwischenmenschlich-biologische Phänomen zeigt sich nun auch bei Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes und seiner Ehefrau Alissa Salls. Anders ausgedrückt: Die beiden Turteltäubchen werden Eltern. Von allem das Beste Dies teilten die beiden Briten der Welt am gestrigen Sonn- und passenderweise Muttertag, den 11. Mai 2025 über die Sozialen Medien mit. Doch damit nicht genug: Alissa Salls trägt nicht nur ein Baby in ihrem Bauch, sondern zwei. So ist im zugehörigen Video zu sehen, wie der Bring…