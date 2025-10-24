Europas härteste Kreuzfahrt, die Full Metal Cruise, wird im September 2025 zweimal in See stechen und Kurs auf den Norden nehmen. Hier findet ihr alle Infos.

Datum Die Full Metal Cruise XII findet vom 20. bis 25. September 2025 statt. www.full-metal-cruise.com Veranstaltungsort Für die glücklichen Hochsee-Metalheads, die eine der begehrten Kabinen auf der Mein Schiff 3 ergattern konnten, geht es vom 20. bis zum 25. September 2024 nach Polen. Von Kiel aus fährt die Full Metal Cruise durch die Ostsee über Klaipeda in Litauen und Danzig in Polen. Nach fünf lauten und wilden Tagen endet die Reise dann erneut in Kiel. Auf Part 1 folgt vom 25. bis 30. September dann Runde 2. Angefahren werden vier neue Häfen: Klaipeda in Litauen, Gdynia in Polen, Visby auf der…