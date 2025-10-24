Dream Theater-Sänger James LaBrie findet, dass Schlagzeuger Mike Portnoys Wiedereinstieg das Richtige war.

Dream Theater-Frontmann James LaBrie sprach im Interview mit The Prog Report über die Wiedervereinigung mit Schlagzeuger Mike Portnoy im Oktober 2023. 13 Jahre zuvor hatte Portnoy die Band verlassen, um sich eine Pause von der Band zu nehmen. Auf die Frage, wie lange er gebraucht hat, sich wieder an Portnoys Anblick hinter dem Schlagzeug zu gewöhnen, antwortete der Sänger: "Die ersten fünf oder sechs Shows war es noch eher surreal. Ich drehte mich ab und zu um und wir schauten einander an, lächelten oder schnitten einander Fratzen. Nach diesen ersten paar Konzerten wurde es aber schon wieder normal. Das ist…