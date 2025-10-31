Toggle menu

Alfa Mist live in Berlin 08.02.2026

Künstler: Alfa Mist

System Of A Down haben die beste Zeit ihres Lebens
Serj Tankian von System Of A Down
In einem Interview mit Kerrang! verrät Serj Tankian, wie es momentan um System Of A Down steht und was sie anders machen, um glücklicher zu sein.
In einem Interview vom 29. Oktober sprach Serj Tankian mit dem Kerrang! Magazin über sein neues Soloalbum COVERS, COLLABORATIONS & COLLAGES. Dabei berichtete er, wie das Solomusizieren das Band-Klima verändert hat und dass System Of A Down aktuell die beste Zeit ihres Lebens haben. Unter anderem kam in dem Interview die Beziehung der Band-Kollegen Daron Malakian (Gitarre, Gesang), John Dolmayan (Schlagzeug) und Shavarsh „Shavo“ Odadjian untereinander zur Sprache. Tankian sagte: „Wir haben im Moment als Band die beste Zeit unseres Lebens. Wir genießen die gemeinsamen Erlebnisse auf Tournee. Es ist sehr harmonisch. Wir sind involviert in die persönlichen Leben der…
