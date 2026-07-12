Es ist ein Junge! Gitarrenvirtuosin Nita Strauss und ihr Ehemann/Manager Josh Villalta heißen ihren Nachwuchs willkommen.

Anstatt solo oder bei Alice Cooper mit ihrer Gitarre über die Bühnen dieser Welt zu wirbeln, ist bei Nita Strauss in nächster Zeit vor allem Windelnwechseln angesagt. Die 39-Jährige und ihr Ehemann, Schlagzeuger und Manager Josh Villalta, sind zum ersten Mal Eltern geworden. Dies verkündete das Paar jüngst in den Sozialen Medien. Nebst einer Reihe von Fotos, die die stolzen Eltern in glückseliger Eintracht mit ihrem Nachwuchs namens Maxwell James zeigen, heißt es: „Er kam umgeben von so viel Liebe auf diese Welt – und mit jedem Tag, der vergeht, wird er noch mehr geliebt werden. Max ist schon jetzt…