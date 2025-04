Ghost-Frontmann Tobias Forge erzählt, was sich die Band von der kommenden Handy-freien Welt-Tournee erhofft: Intensive und schöne Konzerterfahrungen.

Bereits vor Monaten kündigten Ghost an, dass ihre Tournee dieses Jahr etwas ganz Besonderes werden wird. In einem neuen Interview mit Planet Rock spricht Tobias Forge, der demnächst als Papa V Perpetua die Bühnen unserer Welt bereisen wird, mehr über die Gründe dafür, dass Ghost eine "Handy-freie Erfahrung" bieten wollen. "Ich möchte wirklich stark betonen, dass das Handy-Verbot nichts mit Urheberrechten zu tun hat. Es geht uns nicht darum, dass wir das Monopol auf Ghost-Videos haben wollen. Damit hat das nichts zu tun." Realisiert wird dieses Vorhaben mithilfe von Yondr-Taschen. Jeder Gast erhält eine dieser magnetischen Hüllen, in die für…