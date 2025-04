Black Sabbath gibt es seit über 50 Jahren. Diese Songs hat die Band in dieser Zeit bei ihren Auftritten am häufigsten – und am seltensten – gespielt.

Zu Beginn dieses Monats kündigten Black Sabbath in den Sozialen Medien ein letztes Konzert an. Das eintägige Festival unter dem Namen "Back To The Beginnings" markiert das Ende von über 50 Jahren Band-Geschichte. So werden sich Black Sabbath im Juli in Originalbesetzung noch ein letztes Mal von ihren Fans verabschieden. Der perfekte Zeitpunkt, um einen Rückblick auf die unzähligen Live-Auftritte der Band zu werfen und zu untersuchen, welche Lieder die Band am liebsten zum Besten gab – und welche Songs dabei eher unter den Tisch fielen. Black Sabbath – BLACK SABBATH (1970) Am meisten gespielt: ‘Black Sabbath’ (1,038-mal) Am wenigsten…