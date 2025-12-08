Tambourin, Kletterunfall, Niederlande - Psychotic Waltz hatten einen turbulenten Einstieg in ihre Karriere. Wir blicken zurück.

Als sich 1990 die ersten Klänge von A SOCIAL GRACE über die Lautsprecher ergossen, war sofort klar: Psychotic Waltz waren etwas besonderes. Sie sprengten mit ihrem Debüt die Grenzen des Genres: Ihr Werk war ein psychedelischer Trip zwischen Flöten, Tamburinen und messerscharfen Riffs, der Progressive Metal neu definierte. Während andere Gruppen auf pure Härte setzten, schufen die Kalifornier einen schillernden Kosmos aus Traum und Wahnsinn, der vor allem in Europa einschlug wie ein Meteorit. Wer damals die Szene verfolgte, wusste: Diese Band ist anders - und genau deshalb unverzichtbar. Gründungszeit Psychotic Waltz, ursprünglich unter dem Namen Aslan gegründet - inspiriert…