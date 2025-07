Ende Mai erscheint ‘This Is Tokyo’, der erste Vorbote des neuen HELLOWEEN-Albums GIANTS & MONSTERS. METAL HAMMER berichtet exklusiv vom Videodreh.

Den kompletten Videodreh-Bericht mit Helloween findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Helloween sind Old School-Seelen. Aus diesem Grund kommt der Veröffentlichung des ersten Vorboten eines neuen Albums noch immer große Bedeutung zu. 2021 machten die „Pumpkins United“ mit dem bahnbrechenden Epos ‘Skyfall’ und einem aufwändigen Alien-Video neugierig auf das wenige Monate danach folgende HELLOWEEN. Vier Jahre später herrschen ähnliche Bedingungen: Nach einer Listening Session vor versammelter Presse in den Wisseloord Studios nahe Amsterdam hat sich das Septett an einem Montag Mitte…