Back In Black – das Metal-Update Linkin Park bringen Metal ins Stadion! Nicht jeder findet das gut ... Aus den richtigen Gründen? Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Motorjesus STREETS OF FIRE Nightbearer DEFIANCE Helheim HRABNAR / AD VESA Alestorm THE THUNDERFIST CHRONICLES Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview Die Scorpions feiern 60. Jubiläum – und METAL HAMMER feiert mit.…