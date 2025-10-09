Nachdem sich Trivium-Frontmann Matt Heafy im Juli einer Knie-OP unterziehen musste, meldet er sich mit einem weiteren Update zu seinem Zustand.

Trivium-Sänger Matt Heafy musste im Juli nach einem Meniskusriss eine Knie-OP durchführen lassen und meldete sich kurz darauf mit guten Nachrichten. Auch in seinem aktuellen Statement ist der Frontmann noch guter Dinge und legt sich ins Zeug, damit seine Verletzungen verheilen. Das Video in seinem Instagram-Post zeigt ihn beim Sport. Lange Liste an Beschwerden Er schreibt: "Vor 31 Tagen konnte ich nicht laufen. Heute bin ich hier und baue alles wieder auf. Letzten Oktober hatte ich einige Bandscheibenvorfälle (manche davon möglicherweise chronisch/schmerzfrei), einen Riss im Adductor longus, eine Tendinose im Gluteus medius und möglicherweise einen Riss im Hüftlabrum (einige davon…