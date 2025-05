Evanescence veröffentlichen am 28. März ihre neue Single ‘Afterlife’. Diesen Song hat die Band für die neue Netflix-Serie ‘Devil May Cry’ geschrieben.

Die Gebete der Evanescence-Fans wurden erhört! Gestern kündigte die Band eine brandneue Single für die kommende Netflix-Serie ‘Devil May Cry’ an. Der neue Song ‘Afterlife’ soll bereits am 28. März erscheinen. Besonders ungeduldige Fans werden bereits einen Tag früher die Chance haben, sich ein Lyric-Video mit exklusiven Ausschnitten der Serie anzuschauen. Neu auf Netflix Die neue Animationsserie ‘Devil May Cry’ basiert auf der gleichnamigen japanischen Videospielreihe des Unternehmens Capcom. Die von Adi Shankar entwickelte und von Studio Mir produzierte Serie soll am 3. April auf Netflix erscheinen. Fans der Videospiele können sich also bereits eine Woche vor Ausstrahlung einen ersten…