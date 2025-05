Was für ein Spiel spielt Mike Patton mit Faith No More? Das fragt sich Schlagzeuger Mike Bordin, denn Patton gibt Konzerte mit Mr. Bungle...

Faith No More mussten im Herbst 2021 sämtliche anstehenden Konzerte absagen, weil Sänger Mike Patton mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte. Mittlerweile steht die Band vor einem anderen Hindernis: Laut Mike Bordin stellt sich die Situation bei Patton für den Schlagzeuger so dar, dass der Mr. Bungle-Frontmann nicht mehr mit der Gruppe live spielen will. Dies gab Bordin im "Let There Be Talk"-Podcast im Gespräch mit Dean Delray zu Protokoll. Ein großer Unterschied So hätten die Instrumentalisten von Faith No More für die Live-Termine im September und Oktober 2021 sechs Monate lang geprobt und dabei nach ihrer eigenen Einschätzung…