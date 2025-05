Bei Godsmack ist die halbe Band ausgestiegen: Für Shannon Larkin und Tony Rombola genießt fortan die Familie die oberste Priorität.

Nachdem Schlagzeuger Shannon Larkin die Neuigkeit kürzlich in einem Video ausgeplaudert hatte, zieht Frontmann Sully Erna nun im einem offiziellen Statement nach und bestätigt: Larkin sowie Lead-Gitarrist haben die Band verlassen. Der Grund: Beide wollen mehr Zeit zu Hause verbringen und haben genug vom Unterwegssein, um Konzerte zu spielen. "An unsere liebsten Freunde und Fans, mit dieser Nachricht teilen wir euch ein paar bittersüße News bezüglich einer erheblichen Veränderung bei unserer gemeinsamen Reise mit", heißt es in der Bekanntgabe von Godsmack. "Nach fast drei unglaublichen Jahrzehnten haben zwei unserer geschätztesten Mitglieder, Tony Rombola und Shannon Larkin, sich dazu entschieden, sich…