Morgen Kinder wird's was geben: Ghost hauen am Mittwoch einen neuen Song raus. Den Titel des neuen Albums haben sie wohl auch schon verraten.

Ghost machen Ernst. Die Okkult-Rocker um Tobias Forge hatten zuletzt angekündigt, dass die neue Frontfigur Papa V Perpetua in Kürze offenbart wird. Am morgigen Mittwoch, den 5. März 2025 ist es nun so weit. Denn um 6 Uhr früh feiert der neue Song ‘Satanized’ Premiere (siehe Video unten). "Wir wollen euch informieren, dass unser Sin City-Stadtrat komplett ist", schreibt die Band in einem Newsletter. Schlag auf Schlag Und weiter: "Papa V Perpetuas Aufstieg steht unmittelbar bevor. Also lasst uns alle am Mittwoch, den 5. März um 6:00 Uhr zusammenkommen. Alle sind willkommen, um den Mühen den täglichen Lebens zu entfliehen und…