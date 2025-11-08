Die Finnen Amorphis haben dieser Tage einige Feiergründe – allen voran ihr 35. Band-Jubiläum, ihr 15. Studioalbum sowie ein neuer Whiskey.

Seit mittlerweile 35 Jahren bereichern die Finnen Amorphis die internationale Metal-Szene mit ihrer einzigartigen Musik. Niemand sonst klingt wie sie – was auch daran liegt, dass sich die frühere Death-/Doom-Formation im Lauf ihrer Karriere stilistisch stark gewandelt und eine ganz eigene Spielweise irgendwo zwischen hochemotionalem Melodic Death Metal und Progressive Rock gefunden hat. Nichtsdestotrotz blickt Band-Gründer Esa Holopainen mit einem positiven Gefühl auf die eigene Frühphase zurück. „In den Neunzigern…