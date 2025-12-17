Queens Of The Stone Age können leider nicht an der Spree aufspielen. Die Location kann die Produktion nicht wie geplant umsetzen.

Für Fans der Queens Of The Stone Age ist die aktuelle Tournee eine ganze besondere. Dabei handelt es sich nämlich nicht um eine reguläre Stoner Rock-Show von Band-Mastermind Josh Homme und Co., sondern ein intimes Happening. Die Vorlage zu "The Catacombs Tour" ist das Konzert der Gruppe vom 8. Juli 2024 in den Katakomben von Paris. Nun sah sich das Quintett zu einem folgenschweren Schritt gezwungen. Kommunikationsfehler Denn das für den morgigen Donnerstag, den 23. Oktober 2025 angesetzte Stelldichein in Berlin kann nicht wie geplant stattfinden, teilen Queens Of The Stone Age mit. Der Grund: Das Theater des Westens kann…