Metallica hatten bei ihrer Live-Show im australischen Perth mit zwei Chaoten zu kämpfen, die sich eine gefährliche Aktion leisteten.

Konzerte machen Spaß, bringen das Blut in Wallung und sind alles andere als langweilig. Das sollte man zumindest meinen können, doch zwei Metallica-Fans in Australien straften diese Vermutung nun Lügen. Die beiden jungen Männer bekamen während der Show am 1. November 2025 in Perth anscheinend nicht genug Action — und gönnten sich daher eine kleine Kletterpartie. Kleiner Schabernack Allerdings war der Stunt gar nicht harmlos. Anstatt einander zum Beispiel lediglich huckepack zu nehmen oder eine Runde Crowdsurfen zu gehen, zog den 20-jährigen Konzertbesucher aus Carey Park sowie den 23-jährigen Zuschauer aus Australind ein riesiger Gerüstturm an, an dem Boxen von…