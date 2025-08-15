Doro und METAL HAMMER gedenken Ozzy Osbourne im Radio. Hört hier die Sendungen von Bayern2 und Deutschlandfunk Kultur.

Der Tod von Ozzy Osbourne bewegt - nicht nur die Metal-Szene, sondern weit darüber hinaus. Unzählige Bands, Künstlerinnen und Künstler und Prominente gedenken dem Black Sabbath-Sänger, kein Medium ohne Nachrufe und Erinnerungen - so auch in der deutschen Radiolandschaft. Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle Deutschlandfunk Kultur und Bayern 2. Unten könnt ihr die entsprechenden Sendungen hören, die Ozzy Osbourne zum Thema machen. Ozzy-Gedenken im Kulturradio Am 23.7.2025 berichtete Bayern2 in der Sendung "Kultur-Update" über den Todesfall von Ozzy Osbourne am Vortag. Gesprächsgäste: Metal-Queen Doro Pesch sowie METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler. Zur Sendung heißt es: "Die ‘Queen of Metal’…