Ugly Kid Joe haben in den vergangenen Monaten an neuer Musik gearbeitet. Die Aufnahmen sind sogar schon im Kasten.

Seit ihrer Wiedervereinigung 2010 haben Ugly Kid Joe erst zwei Studioalben veröffentlicht. Zuletzt erschien RAD WINGS OF DESTINY 2022. Gefühlt sind die kalifornischen Hard-Rocker nonstop live unterwegs, und doch wurde im Hintergrund an neuem Material gewerkelt, wie Gründungsmitglied und Gitarrist Klaus Eichstadt zu Protokoll gab. Im Gespräch mit Neil Jones von TotalRock wurde Eichstadt nach einem möglichen neuen Album gefragt. Er erklärt: „Eigentlich sind wir mit den Aufnahmen so gut wie fertig – mit dem Aufnahmeteil. Und wir mischen ungefähr 10 oder 11 Songs – ich kenne die Gesamtzahl im Moment nicht einmal –, aber wir sind kurz davor, unsere nächste…