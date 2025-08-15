Bis heute wirft der Tod von The Rolling Stones-Gründer Brian Jones viele Fragen auf. Wir widmen uns einigen von ihnen.

Sein Leben war kurz, ereignisreich und stets von Musik geprägt. Brian Jones, derjenige, der die Rolling Stones zusammentrommelte und als erstes Mitglied des berüchtigten Club 27 in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Heute jährt sich sein Todestag zum 56. Mal, weshalb wir die vielen Mythen und Legenden rund um sein Leben und seinen Tod näher betrachten. Erster Schicksalsschlag bereits in der Kindheit Geboren wurde er am 28. Februar 1942 als Lewis Brian Hopkin Jones im Südwesten Englands als Sohn zweier Waliser. Das erste tiefgreifende Ereignis in seinem Leben ließ nicht lange auf sich warten. Ein Jahr nach ihm kam seine Schwester…