Bald ist es leider so weit: Wacken 2025 geht zu Ende. Alles, was ihr für eine gelungene Abreise aus dem Matschloch wissen müsst.

Noch liegt ein ganzer, programmreicher Tag vor den Besuchern des diesjährigen Wacken Open Air. Bands wie Gojira, D-A-D oder King Diamond warten noch auf ihre Konzerte, sowie viele andere auch. Trotzdem macht sich bereits die Abschiedsstimmung zwischen den Camping-Stühlen breit und es stellt sich eine große Frage: Wie bitte soll man dieses Matsch-Inferno wieder verlassen, ohne sich festzufahren? Die Traktoren sind bereit für ihren Einsatz Selbstverständlich ist es für die Veranstalter keine Überraschung, dass es viele Fahrzeuge nicht aus eigener Kraft schaffen werden, vom Gelände zu kommen. Bereits gestern Abend verkündeten sie, wie man im Zweifelsfall auf sich aufmerksam machen…