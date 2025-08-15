Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 27.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Deadguy, Mugshot und King Witch.

Sodom Tom Angelripper und seine Mannen kommen schnell auf den Punkt, diverse Songs sind nach nicht mal vier Minuten an einem vorbeigerast. (Hier weiterlesen) Lord Belial Lord Belial sind heute ähnlich wie Dark Funeral eine Maschine, die qualitativ solide Satansmelodien zusammenrifft, ohne große Innovationskraft oder Variation. (Hier weiterlesen) Heaven Shall Burn HEIMAT Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zum Album des Monats 07/2025 Es war eigentlich nicht damit zu rechnen, dass Heaven Shall Burn nach ihrer bereits langen Karriere noch einmal ein Ausrufezeichen in der deutschen Szene setzen können. Doch mit HEIMAT schaffen sie es, all ihre Stärken zu bündeln und fegen…