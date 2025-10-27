Judas Priest unterstützen die Feuerwehr von Los Angeles mit 100.000 US-Dollar. Grund dafür sind die zahlreichen Lauffeuer in Los Angeles und Umgebung.

Judas Priest spendeten 100.000 US-Dollar an die Los-Angeles Feuerwehr vor ihrem Konzert im Kia Forum in Los Angeles am 19. Oktober, um einen Beitrag zur Bekämpfung der Brände in Los Angeles und Umgebung zu leisten. Außerdem soll die Unterstützung den Menschen helfen, die unter den Folgen der Zerstörung leiden. Verbesserung der Brandbekämpfung Kürzlich informierte die Stadt Los Angeles in einer öffentlichen Stellungnahme über Personalmangel der Feuerwehr und dem Bedarf einer Verbesserung der Kommunikationssysteme. Außerdem sollen die Brandschützer intensiver auf Waldbrände vorbereitet werden. Ein spezielles Training, das die Feuerwehrleute in ihrem Umgang mit solchen Brandsituationen schulen soll, gibt es bereits seit…