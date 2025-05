Ozzy Osbourne und/oder Black Sabbath als Avatare? Sharon Osbourne zeigt sich aufgeschlossen für das, was Kiss und Abba vormachen.

Kiss haben sich nach dem Ende ihrer Tourneekarriere bekanntlich darauf verlegt, eine Hologramm- beziehungsweise Avatar-Show der Band auf die Beine zu stellen. Das Ganze geschieht in Kooperation mit der schwedischen Firma Pophouse Entertainment Group, die Abba-Musiker Björn Ulvaeus gegründet hat und die schon mit dem Show-Erlebnis "ABBA Voyage" von sich reden gemacht hat. Wie Sharon Osbourne nun im Interview mit dem britischen Metal Hammer verlauten ließ, wäre das auch eine Option für Ozzy Osbourne. Sag niemals nie Auf die Frage, ob sie es in Erwägung ziehen würde, inspiriert von der Hologramm-Technologie von "ABBA Voyage" ein entsprechendes Live-Erlebnis um Ozzy Osbourne…