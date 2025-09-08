Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Angelo Kelly live in Aschaffenburg 15.04.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Angelo Kelly

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Ozzy Osbourne: Live-Abschied kommt ins Kino
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Fans von Ozzy Osbourne und Black Sabbath können sich schon einmal auf einen Kinobesuch Anfang kommenden Jahres einstellen.
Das finale Konzert von Black Sabbath und Ozzy Osbourne am 5. Juli in Birmingham war ein monumentales Ereignis und ein herzergreifender musikhistorischer Moment. Wer das weder körperlich live vor Ort erleben noch als einer von über fünf Millionen per Stream mitfiebern konnte, bekommt nächstes Jahr noch eine Chance, die Show zu genießen. Denn das Ganze kommt Anfang 2026 als Film unter dem Titel ‘Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow’ in die Kinos. Cineastischer Liebesbrief Derzeit produziert Mercury Studios den Streifen, mit dem laut Presseschreiben "eines der beständigsten Vermächtnisse des Rock" gefeiert wird. "Der Film wird darauf abzielen, die rohe Kraft…
Weiterlesen
Zur Startseite