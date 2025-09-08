Dogma kommen im April/Mai 2026 für 4 Live-Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

Nach einem Sommer voller ausverkaufter Clubshows und beeindruckender Festival-Auftritte haben die provokanten Nonnen Dogma ihre "Time To Be Free"-Europatournee für 2026 angekündigt. Das Hard Rock-Quintett wird außerdem Lord Of The Lost auf deren Europatournee 2026 supporten. Entstanden aus der Verbindung von Heavy Metal und kompromissloser Sinnlichkeit, sind Dogma weniger eine Band als vielmehr ein Exorzismus. Ihre Auftritte sind voller Theatralik und pulsierender Spannung – ein Altar, auf dem Riffs regieren, Hemmungen fallen und jeder Beat ein Geständnis ist. METAL HAMMER präsentiert: Dogma - Tour 2026 20.04. Hamburg, Bahnhof Pauli 22.04. München, Backstage Club 23.04. Lichtenfels, Paunchy Cats 05.05. Leipzig, Hellraiser…