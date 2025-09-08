Toggle menu

Angelo Kelly live in Mainz 01.03.2026

Künstler: Angelo Kelly

Kreator: "Es ist alles zusammengefallen."
Kreator
Kreator warten im Herbst mit einem Dokumentarfilm sowie der Autobiografie von Sänger und Gitarrist Mille den 40. Jahrestag ihres Debütalbums.
Das komplette Interview mit Kreator findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Wie war es, anlässlich des 40. Jubiläums von ENDLESS PAIN nicht nur mit dem Film, sondern auch dem Buch eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen? Mille Petrozza: Das hat sich ein bisschen so ergeben. Der Film war nicht darauf ausgelegt, irgendwelche Jubiläen zu feiern, sondern es ist alles zusammengefallen. Und dass das alles mit dem Buch kommt, ist auch purer Zufall. Aber dieses alte Archivmaterial lebt im Film…
