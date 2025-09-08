Lorna Shore-Frontmann Will Ramos macht keinen Hehl daraus, dass er liebend gerne mal mit den mysteriösen Sleep Token zusammenarbeiten würde.

Dass Will Ramos von Lorna Shore großer Sleep Token-Fan ist, hat er schon häufig und lautstark auf seinen Sozialen Kanälen kundgetan. Nun bestätigt er im Interview mit Loudwires Full Metal Jackie, dass er sich eine Zusammenarbeit mit den mysteriösen Sleep Token wünscht. Auf die Frage, was er sich von Kollaborationen mit Musikern erhofft, und mit wem er gerne mal arbeiten würde, sagt er, wie aus der Pistole geschossen: "Jeder, der mich kennt, weiß das schon, aber ich würde liebend gerne mal mit Sleep Token zusammenarbeiten. Das versteht sich von selbst!" Ramos kommt schnell ins Schwärmen: "Ich liebe ihren Gesang, ich liebe ihre…