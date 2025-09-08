Zum 76. Geburtstag gratuliert METAL HAMMER Geezer Butler recht herzlich! Wir blicken zurück auf die Karriere des Meisters des Viersaiters.

Vor wenigen Tagen spielte Geezer Butler gemeinsam mit der restlichen Originalbesetzung von Black Sabbath das endgültige finale Konzert. Die vier Lieder, die sie als Band zusammen spielten, stammen allesamt aus seiner schwarzen Feder. Vor genau 76 Jahren erblickte der Bassist das Licht der Welt — unter einem völlig anderen Namen. Terence Michael Joseph Butler wurde 1949 im englischen Städtchen Aston geboren und darf heute seinen Ehrentag feiern. Aus diesem Anlass werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit. Woher stammt Geezer Butlers Spitzname? Obwohl er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, erzählt Butler in seiner Biografie ‘Into The Void’, seine Kindheit…